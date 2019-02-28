РИАМО - 28 фев. Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич отметила, что в Одинцовском округе улучшились дорожная инфраструктура и транспортное сообщение, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Юденич посетила ежегодный отчет главы Одинцовского района Андрея Иванова, который состоялся 27 февраля.

«Все, о чем говорил <…> глава района – это реальная жизнь нас, жителей района. Все цифры, которые озвучивал Андрей Иванов, для меня понятны. Это факты, которые я вижу каждый день и каждый час своей жизни . Особенно хочу отметить улучшения в области дорожной инфраструктуры, транспортного сообщения. Я много езжу, и раньше мне приходилось тратить на дорогу много времени», — сказала Юденич.

Она отметила, что сейчас ее путь в Москву и Подмосковье сократился почти в двое, и это благодаря дорогам, построенным в муниципалитете.

Всего в муниципалитете за 5 лет отремонтировали 181 километр муниципальных дорог. Это расстояние от Москвы до Тулы. Иванов также добавил, что из них в 2018 году было приведено в порядок рекордное количество — порядка 48 километров. Таким образом, за год отремонтировали 336 тысяч квадратных метров полотна.

Среди крупных проектов, запланированных на ближайшие годы, — доделать выезд с Трехгорки на Северный обход Одинцова, провести капитальный ремонт путепровода на 26-м километре Можайского шоссе и построить улицу, которая соединит микрорайоны №8 и №9.