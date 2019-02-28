РИАМО - 28 фев. В текущем году в подмосковном Пушкине планируется открытие нового магазина сети «Ашан», сообщила директор по эффективности «Ашан Ритейл Россия» Вера Эмрот.

«Официально компания «Ашан» подтвердила, что в этом году мы откроем два магазина. Один в городе Челябинске, а другой в городе Пушкине», – сказала Эмрот в эфире телеканала «360».

Она отметила, что площадь магазина составит порядка 20 тысяч квадратных метров.

«Наверное, самое большое количество магазинов «Ашан» находится в Подмосковье. Поэтому мы считаем вас стратегическим партнером, наши двери открыты для дальнейшей экспансии французской компании на российском рынке», – добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ашан Ритейл Россия» – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). «Ашан Ритейл Россия» – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день это 314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 тысяча человек.