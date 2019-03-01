РИАМО – 1 мар. С марта все пачки сигарет в России в обязательном порядке должны иметь электронные марки, которые введены вместо бумажных, сообщает газета «Известия».

«Проект разработал Минпромторг, в пилотном режиме он действует с января 2018 года, сам закон об обязательной маркировке был принят в июле 2018-го, он был опубликован на официальном портале правовой информации», - говорится в материале.

Отвечать за чипирование табачной продукции должны производители и импортеры. Ожидается, что использование электронной маркировки вместо бумажной позволит сократить количество подделок. Кроме того, предполагается, что данная мера поможет вывести из тени часть «серых» игроков и таким образом обеспечить дополнительный приток налоговых доходов.

В то же время введение электронной маркировки усложняет процесс производства, поскольку компаниям необходимо новое оборудование. В связи с этим эксперты считают, что табачная продукция в России может вырасти в цене.