РИАМО - 28 фев. Карантин по бешенству животных объявили в деревне Шаликово Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (28 февраля 2019 года - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Шаликово Можайского городского округа Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от южной границы деревни Бугайлово до западной границы деревни Александрово, далее до северной границы деревни Шишиморово, и далее юг вдоль границы Можайского городского округа до южной границы деревни Бугайлово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.