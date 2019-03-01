РИАМО – 1 мар. В пятницу в России вступили в силу новые правила строительства домов на загородных участках, сообщает газета «Известия».
Отныне владельцы загородных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), должны сначала оформить разрешение на работы, а после их завершения — получить разрешение на ввод постройки в эксплуатацию.
Уведомление о планируемом строительстве необходимо подавать в орган местного самоуправления. После проверки всех параметров, указанных в уведомлении, администрация направит уведомление о соответствии или несоответствии планируемого дома требованиям градостроительных норм и правил.
После завершения строительства владельцу земли необходимо заказать у кадастрового инженера технический план дома, заполнить уведомление об окончании строительства, уплатить госпошлину и подать документы в орган местного самоуправления. При отсутствии нарушений администрация выдаст уведомление о соответствии построенного дома и направит пакет документов на регистрацию в Росреестр или выдаст заявителю для самостоятельной подачи через МФЦ.
«Еще до начала работ для каждого участка должен быть оформлен градостроительный регламент, в котором будут определены допустимые параметры для здания, без него строительство жилья запрещено. Однако есть и общие ограничения — так, высота частных загородных домов не должна превышать 20 метров, в них должно быть не более трех этажей», - уточняется в статье.
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