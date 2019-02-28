РИАМО - 28 фев. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий в подмосковном городском округе Чехов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (28 февраля 2019 года - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Беляево городского округа Чехов», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от западной границы деревни Алексеевка до восточной границы деревни Чепелево далее до южной границы деревни Волосово и далее на запад вдоль границы городского округа Чехов до западной границы деревни Алексеевка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.