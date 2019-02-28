РИАМО - 28 фев. В подмосковном Домодедове планируется создание третьего инвестиционного проекта с компанией «Мираторг», сумма инвестиций составит около 10 миллиардов рублей, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Работы идут полным ходом. До конца 2019 года планируется завершить вторую очередь, на которой вы как раз были. Объем инвестиций более 8 миллиардов рублей, тоже 500 рабочих мест будет создано. Реализуя вторую очередь, мы с компанией «Мираторг» договариваемся о третьем инвестиционном проекте уже с 10 миллиардами инвестиций», - сказал Двойных в эфире телеканала «360».

Он отметил, что уже фактически решен вопрос с земельным участком. В настоящее время идет подготовка для подписания соглашения.

Компания «Мираторг» является самым масштабным производителем свинины и говядины в России и входит в топ-10 производителей мяса птицы.