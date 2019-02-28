РИАМО - 28 фев. Главы подмосковных муниципалитетов должны нести персональную ответственность за соблюдение графика строительства школ, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я обращаю внимание глав на то, что персональная ответственность должна быть за строительством каждой школы. Чтобы не было отставания от графика, чтобы был контроль, и вы, делая свои объезды, обращали на это внимание. Любой город взять - Балашиха, Ногинск, Красногорск, Щелково, Подольск, Электросталь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, в апреле в Московской области приступят к строительству 49 новых школ.

Ранее Воробьев назвал строительство новых школ важной стратегической задачей для региональных властей. В апреле в Подмосковье дадут старт строительству 49 школ, которые должны принять учеников уже 1 сентября 2020 года.