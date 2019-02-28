РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. Команда отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» вошла в 5 лучших на XII зимней областной спартакиаде среди сотрудников подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью, которая состоялась в Дмитровском городском округе 27 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Проведение зимних соревнований, в которых принимают участие сотрудники ведомства, стало доброй традицией. В нынешнем году более 1 тысячи офицеров из 62 подразделений ГИБДД Подмосковья участвовали в различных видах спортивной программы.

«Команда отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» вошла в пятерку лучших на XII зимней областной спартакиаде. Автоинспекторы соревновались в лыжной эстафете, стрельбе из пневматического оружия, фигурном вождении автомобиля и перетягивании каната», – говорится в сообщении.

Спортивный день завершился товарищеским хоккейным матчем между сборной командой Госавтоинспекции Московской области и любительским клубом артистов «КомАР».

Следующая спартакиада пройдет через год, команда ГИБДД из Балашихи начнет подготовку к ней в ближайшее время.