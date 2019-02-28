РИАМО - 28 фев. В Морозовской детской больнице врачи-офтальмологи спасли глаз ребенка, поврежденный шестью осколками стекла, сообщается на сайте больницы.

Ребенок получил травму 14 февраля. Мальчик во время игры забрался на диван и упал с подголовника вниз головой прямо на бокал вина, который был в руке у его мамы. Осколки бокала значительно повредили левый глаз, порезали носогубную складку, лоб и нос. В области глаза началось сильное кровотечение. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, которая привезла ребенка в Морозовскую детскую больницу.

«Операционной бригадой <…> была проведена сложная хирургическая операция по обработке проникающего ранения с удалением стеклянных инородных тел из витреальной полости глаза и из тканей орбиты», – говорится в сообщении.

Осколки были извлечены. Несмотря на обширность повреждения, во время извлечения осколков щадящим способом дополнительных хирургических разрезов не потребовалось.

Сложность операции состояла в том, что один осколок, прорвав конъюктиву переходной складки, ушел в ткани орбиты и находился там на глубине более 1 сантиметра.

Главной целью операции было сохранить поврежденный осколками глаз, но теперь с уверенностью можно говорить о максимальной зрительной реабилитации.

В настоящее время ребенок находится на амбулаторном лечении дома.