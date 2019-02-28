РИАМО – 28 фев. Гаражи-«ракушки» снесут в течение недели на улицах Заречная, Беляева и Институтская в городском округе Щелково, сообщается на сайте администрации Щелковского района Московской области.

«Владельцам самовольно установленных некапитальных строений, предназначенных для хранения и стоянки автотранспорта, гаражей типа «ракушка», тентов-укрытий, расположенных на земельных участках по адресам: улица Заречная, дом №92, улица Беляева, дома №№7 и 29, улица Институтская, дом №18 – необходимо в 7-дневный срок произвести снос самовольно установленных некапитальных построек», – говорится в сообщении.

В случае неисполнения данного требования в указанный срок администрация городского округа Щелково принудительно снесет незаконно установленные строения.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: городской округ Щелково, площадь Ленина, дом №2, кабинет №321 или по телефону: 8(496)561-11-45.