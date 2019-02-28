РИАМО – 28 фев. Спектакль «Кошкин дом» покажут в Доме культуры Медвежьи Озера городского округа Щелково, представление покажут ко Дню кота, сообщается на сайте администрации Щелковского района Подмосковья.

День кота пройдет в городском округе Щелково 2 марта. В этот день принято баловать своих мурлыкающих питомцев, угощая их различными деликатесами, почесывая за ушком и всячески оказывая им внимание и почет.

«В центральной районной библиотеке с 12:00 до 16:00 (городской округ Щелково, улица Пушкина, дом №30) пройдет благотворительная акция «Подари тепло». Кошки и котята из приюта «ЗооДом» будут рады вашему теплу и ласке. Любого питомца можно забрать домой совершенно бесплатно. Также вы сможете помочь кошкам из приютов, купив различные изделия ручной работы на импровизированной ярмарке», – говорится в сообщении.

В 17:00 в Доме культуры Медвежьи Озера состоится спектакль «Кошкин дом». Гостей вечера ждут мастер-классы, конкурсы, веселые игры, подарки, а главное, коты.