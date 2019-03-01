РИАМО – 1 мар. С пятницы из-за увеличения светового дня Московский зоопарк начинает работать с 09:00 до 18:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С пятницы Московский зоопарк начинает работать в новом режиме. Это связано с увеличением светового дня. Навестить белых медведей, азиатских слонов, папуанских пингвинов и других обитателей зоосада можно ежедневно с 09:00 до 18:00. Кассы открыты с 09:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что весна — особый период в жизни зоопарка. Именно в это время многие животные становятся более активными, а некоторые начинают готовиться к брачному периоду и появлению детенышей.

«Уже сейчас можно понаблюдать за тем, как эффектно ухаживают за самками черные лебеди, японские журавли, фазаны. Весну ждут и кошачьи: рыси, дальневосточный леопард, амурские тигры, пума и другие дикие кошки постепенно входят в линьку, меняя густой зимний мех на более легкий. Они проводят много времени на улице, греясь в солнечных лучах и играя. Даже нелюдимый манул весной радует гостей своим появлением», — сказала Акулова.

Она добавила, что подготовка к новому сезону уже идет полным ходом. В оранжерее выращивают цветы и декоративные растения, которые вскоре украсят клумбы на территории зоопарка и палисадник у Дома Клюева. В ближайшее время там вновь появятся уютные кресла и будет ждать гостей открытая веранда столовой, где посетители смогут отдохнуть и перекусить.

Кроме того, к пробуждению от спячки готовятся животные, которые проспали всю зиму. Тушканчиков, зимовавших в специальных холодильных камерах, начнут будить в середине марта. Вслед за ними проснутся ежи, тенреки и сони. По прогнозам зоологов, в конце марта — начале апреля начнут выходить из теплых домиков еноты-полоскуны и енотовидные собаки, а ближе к концу апреля можно ждать пробуждения сурков.

«Бурая медведица Роза и ее гималайские сородичи проснутся ближе к концу марта. Летучие мыши, принесенные горожанами на зимовку в центр зимней передержки рукокрылых в Московском зоопарке, начнут выходить из спячки только в мае. Их выпустят на волю после нескольких недель усиленного питания и восстановления навыков полета в специальном закрытом павильоне», - добавляется в материале.

Когда установится плюсовая температура, семейство азиатских слонов вместе с подросшим слоненком Филимоном начнут выпускать на небольшие прогулки в наружный вольер. Другие теплолюбивые обитатели зоосада, среди которых капибары, тапир, фламинго, равнинные гориллы и орангутаны, станут гулять на свежем воздухе с середины мая.

В этом году Московский зоопарк отмечает 155-летие. В течение всего года будут проходить праздничные концерты, спектакли, квесты и экскурсии. До конца весны на арку главного входа планируется вернуть барельеф с манулом. В юбилейный год редкая дикая кошка вновь станет символом Московского зоопарка. К праздничной дате также приурочили создание гимна зоосада, который можно будет услышать в зоопарке с середины весны.