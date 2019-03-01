РИАМО – 1 мар. Церемония прощания с кинодраматургом Владиславом Федосеевым пройдет в пятницу в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Двадцать седьмого февраля ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович. Он окончил сценарное отделение ВГИК по специальности кинодраматург. Федосеев успешно работал в разных жанрах кинодраматургии: приключение – «Земля Санникова», психологическая драма – «Степной король Лир», историческая хроника - «Преподобный Сергий», комедия – «А человек играет на трубе», вестерн – «Легенда древних гор», сценарии для детей – «Цирк приехал», – говорится в сообщении.

С момента окончания ВГИКа Федосеев написал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам.

«По его сценариям поставлены фильмы на «Мосфильме», киностудии имени А. М. Горького, Одесской киностудии и других», – уточняется в материале.

Прощание с Федосеевым пройдет в пятницу в 14:00 в Николо-Архангельском крематории в городском округе Балашиха.