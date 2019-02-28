РИАМО – 28 фев. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отметила, что Одинцовский городской округ сумел построить рекордное количество детских садов за последние 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Так, 27 февраля глава муниципалитета Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом-обращением. В нем он сообщил о достижениях муниципалитета во всех сферах за последние 5 лет и обозначил задачи на новую «пятилетку» — до 2023 года. По итогам ежегодного обращения Андрея Иванова к жителям муниципалитета депутат Государственной думы Оксана Пушкина отметила, что район решил огромное количество проблем за 5 лет. Как подчеркнула парламентарий, это удается не каждому субъекту России.

«Я невероятно горда за Одинцовский район, за Андрея Иванова и его команду. Им удалось завершить строительство четырех долгостроев, возвести рекордное количество детских садов. В решении каких-то проблем я принимала непосредственное участие. С дольщиками мы с главой работаем постоянно и знаем лично практически всех пострадавших людей. В результате за пять лет в Одинцовском районе было выдано более 3,5 тысяч квартир», – сказала Пушкина.

Депутат Госдумы также отметила позитивные изменения в сфере дошкольного образования. За последние пять лет было построено 22 детских сада.

«В планах на 2023 год обозначено еще 15 новых объектов. Это более четырех тысяч мест для детишек. Работы впереди много, но радостно, что наш глава – оптимист. У нас дружная команда единомышленников, которая работает с полной отдачей, поэтому со всеми задачами мы справимся. Я уверена в этом», – заключила Пушкина.

В 2019 году начнется строительство двух новых садиков – в микрорайоне Одинцово-1 и Новой Трехгорке. Эти учреждения суммарно дадут 260 мест. Кроме того, в следующую пятилетку будет полностью решена проблема обманутых дольщиков. Планируется выдать 7207 ключей.