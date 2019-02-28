РИАМО - 28 фев. В Подмосковье необходимо привлекать ежегодно более 1 триллиона рублей, пока регион привлекает до 900 миллиардов рублей в год, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В указе президента содержится норма, где мы должны привлекать до четверти ВВП инвестиций в наш регион, это 1 триллион с небольшим мы должны каждый год привлекать. Пока мы замерли на отметке 870–900 миллиардов рублей. Тоже неплохо, но хотелось бы больше», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что для властей Подмосковья приоритетом остается создание новых предприятий с достойной зарплатой.

Ранее глава региона призвал региональные и муниципальные власти Подмосковья продолжать поиск инвесторов, отметив, что конкуренция среди регионов значительная, как следствие, важно предоставлять максимально удобные и комфортные условия для создания рабочих мест.