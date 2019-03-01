РИАМО - 1 мар. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с пятницы и по 3 марта пройдет конференция, посвященная фестивалю и международному конкурсу городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Российские и зарубежные эксперты поговорят о том, как вписать в городскую среду сады, парки и даже луга и леса.

«В этом году участники обсудят создание в городах природных садов и парков. По сути, это небольшие луга и леса, в которых высаживают растения, характерные для того или иного региона. Профессионалы поговорят о подборе растений и уходе за ними, а также о национальных традициях ландшафтного дизайна», – говорится в сообщении.

Каждый день конференции будет посвящен новой теме: эстетике, экологии и экономике.

В 2018 году участники «Цветочного джема» представили на общественных пространствах Москвы более 1,5 тысяч выставочных садов, которые увидели более 8 миллионов человек. Однако в этом году композиции будут украшать столицу с июня по сентябрь.

Принять участие в конкурсе смогут не только профессионалы, но и студенты профильных учебных заведений. Кроме того, на окружных площадках пройдет любительский конкурс, который станет частью фестиваля.

Еще одним нововведением 2019 года станет работа с менторами – членами экспертного совета конкурса. Участники «Цветочного джема» получат возможность создавать свои проекты в коллаборации с ведущими ландшафтными дизайнерами и архитекторами России и мира.