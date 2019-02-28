РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита вручил сертификат на 400 тысяч рублей школе №23 в микрорайоне Южный подмосковной Балашихи, средства могут быть потрачены на приобретение компьютерной техники, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Парламентарий осмотрел учебные классы и пообщался с педагогами учреждения.

«Школа №23 отмечает в этом году (в 2019 году - ред.) 50-летие со дня образования. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил первый подарок – сертификат на 400 тысяч рублей – на приобретение мультимедийной и компьютерной техники», – сказал Ефимов.

Он добавил, что средства будут выделены из регионального бюджета и позволят значительно обновить техническое оснащение классов.

Директор школы Наталья Жокина поблагодарила депутата за помощь и попросила оказать содействие в благоустройстве спортивного ядра учреждения с установкой воркаут площадки, обустройством футбольного поля и баскетбольной коробки.

«Действительно, в микрорайоне Южный не хватает спортивных объектов. При этом у школы хорошая территория, где можно разместить спортплощадку для доступа всех жителей. Обязательно проработаем данный вопрос с администрацией Балашихи для последующего включения в программу», – отметил Ефимов.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Балашиха образована в 1969 году. В учреждении обучается более 900 учащихся из микрорайонов Южный, ВНИИПО, Северный.