РИАМО – 1 мар. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в пятницу передаст Липецкому зоопарку трех макак из центра передержки животных, мероприятие приурочено Всемирному дню охраны дикой природы, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту дикой фауны и флоры», – отмечается в материале.

В марте 2017 года на таможне в аэропорту «Домодедово» изъяли 15 обезьян. Перевозку осуществляла гражданка Узбекистана рейсом из Вьетнама. Документов на животных у нее не было. Животные перевозились в пластмассовых перевозках, которые находились внутри картонных коробок.

«Они транспортировались без пищи, воды, практически без воздуха, при низкой температуре. При обнаружении животные были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибла. Обезьян передали в центр передержки диких животных под Яхромой. По информации специалистов, обезьяны (все самцы) – детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС. Затем, после реабилитации в центре передержки, в 2018 году четырех обезьянок переданы в Саранский зоопарк», – уточняется в материале.

По мнению руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран – не редкость.

«При этом многие из животных погибают уже по дороге. Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями для того, чтобы пресекать подобные случаи. Но для того, чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, и перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет», – подчеркнул он.