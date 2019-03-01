РИАМО - 1 мар. В пятницу министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган встретится с исполнительными группами пяти муниципальных образований в администрации Богородского округа, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Встреча будет посвящена реализации проекта по вовлечению незарегистрированной недвижимости в налоговый оборот (ВНО), нововведениям в законодательстве по вопросу регистрации прав на недвижимость и работе по информированию граждан. Особое внимание будет уделено внедрению информационной системы ВИС МИО, которая поможет деятельности исполнительных групп», — говорится в сообщении.

Система осуществляет автоматическую подготовку информационных писем собственникам незарегистрированных объектов, сохраняет направленные в ответ документы и позволяет проследить последовательность мер по постановке на кадастровый учет объекта недвижимости.

«Главная задача - информировать граждан и оказывать им содействие в оформлении недвижимости. Проект «Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости» стал системной деятельностью в Московской области, вошел в государственную программу региона и включен в рейтинг, по которому оценивается работа глав муниципальных образований», — отметил Коган.

Он добавил, что в муниципалитетах проводят встречи, чтобы сделать акцент на важных изменениях в законодательстве по регистрации недвижимости и самой процедуре информирования граждан. Исполнительные группы продолжат информировать жителей и оказывать им содействие в регистрации недвижимости на своих территориях, в СНТ и ДНТ, что увеличит количество оформленных объектов и налогооблагаемую базу.

На встрече с представителями Балашихи, Электрогорска, Электростали, Черноголовки и Богородского округа выступят заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин, глава Богородского округа Игорь Сухин и директор Ногинского филиала БТИ Игорь Ордов.