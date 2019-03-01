РИАМО – 1 мар. С пятницы водителей в Москве начинают штрафовать за стоянку на «вафельной» разметке на перекрестке, фиксировать нарушения будут видеокамеры, данная мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках – снизить задержки транспорта в часы пик на 15-20%, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема «запирания» перекрестков. В большинстве случаев на этих перекрестках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам, чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который, нарушив правила, «блокирует» перекресток.

«Вафельная» разметка позволит предоставить приоритет городским автобусам, в которых передвигаются более 5 миллионов жителей ежедневно», – отмечается в сообщении.

Чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, а именно выезжать на перекресток (даже при зеленом сигнале светофора) только в том случае, если можно проехать его без остановки.

«Разметка была нанесена больше года назад, поэтому водители уже должны были привыкнуть к ней. Мы рассчитываем, что администрирование этого вида нарушения должно дисциплинировать водителей. Тогда мы сможем избавиться от заторов на особо загруженных направлениях. К тому же сотрудников УГИБДД стало существенно меньше на дорогах, поэтому без видеоконтроля не обойтись в Москве. Наши специалисты будут внимательно следить за каждым перекрестком и качеством администрирования», – добавили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме.

«Программное обеспечение указанных комплексов имеет функцию видеозаписи, которая прилагается к фотоматериалам и учитывается при принятии решения о привлечении к административной ответственности участников дорожного движения. Администрирование правонарушения будет осуществляться только в том случае, если автомобиль находится на перекрестке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более 5 секунд», – подчеркивается в материале.