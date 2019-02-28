РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. Жители подмосковного Красногорска 2 марта смогут сдать газеты, пластиковый и металлический лом на переработку или отдать вещи для благотворительности, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаем к участию в акции «Единый день раздельного сбора», которая состоится 2 марта в городском округе Красногорск», – говорится в сообщении.

В этот день можно будет сдать раздельно собранные отходы – бумагу, стекло, пластик, металл. Также будут принимать вещи для благотворительности.

«Далее все собранное будет доставлено на склад проекта Собиратор.рф, откуда вторсырье отправится на заводы по переработке, а вещи будут переданы благотворительным организациям», – отмечается в сообщении.

Адреса и время проведения акции можно узнать на официальном сайте администрации городского округа Красногорск.