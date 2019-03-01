РИАМО - 1 мар. Фестиваль «Московская Масленица» открывается в столице в пятницу в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», фестиваль будет проходить по 10 марта.

Всего «Московская Масленица» развернется на 23 площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках. На 15 фестивальных площадках можно будет отведать сотни разновидностей блинов: от «блинной классики» со сметаной или медом до самых оригинальных авторских блинов с разнообразными начинками.

Гости праздника также смогут насладиться деликатесами из мяса дичи и полезными напитками. Так, в ресторанных шале на фестивальных площадках можно будет попробовать более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы. Согреться посетителям помогут чай из самовара, полезный облепиховый напиток с имбирем, узвар и кисели.

В масленичной торговой программе свою лучшую продукцию представят производители и фермеры из 20 регионов России. На фестиваль привезут более 70 видов сыров, более 30 видов чая, 30 видов деликатесов из мяса дичи, более 40 видов рыбы и морепродуктов.

В этом году почти на всех площадках «Московской Масленицы» откроются кулинарные школы. У каждой школы будет свое название и тематическое расписание-«меню». Гостей также ждут творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, фолк-концерты и другие развлечения для всей семьи.