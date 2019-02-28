РИАМО – 28 фев. Депутат Мособлдумы Олег Рожнов отметил успехи Одинцовского городского округа в образовании и культуре, к 2023 году здесь появится 15 новых детских садов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Так, 27 февраля, глава муниципалитета Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом-обращением. В нем он сообщил о достижениях муниципалитета во всех сферах за последние пять лет и обозначил задачи на новую «пятилетку» — до 2023 года. Своими впечатлениями по итогам доклада поделился председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«Он особо отметил настоящий «прорыв» Одинцовского округа в строительстве детских садов, за последние пять лет в муниципалитете было возведено рекордное количество детских садов – 22 объекта», – отмечается в сообщении.

Рожнов подчеркнул, что в городском округе динамично развивается и образование.

«Это говорит о том, что у нас подрастает замечательное поколение и для этого есть все условия», – пояснил он.

Кроме того, в своем отчете-обращении Иванов поручил продолжать эту работу – в планах развития до 2023 года обозначено еще 15 новых детских садов и семь школ.

«Существенных успехов Одинцовский округ добился и в сфере культуры. За прошедшие пять лет в муниципалитете появились новые благоустроенные парковые зоны – парк Героев 1812 года в Голицыне, парки в Барвихинском поселении и в Успенском», – перечисляется в материале.

Кроме того, благоустроены и расширены парковые зоны у музеев Пушкина – в Больших Вяземах и селе Захарово.

«А Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной стал одним из самых известных и востребованных в Подмосковье. Только за январь 2019 года его посетило более 120 тысяч человек – в том числе благодаря участию в областном проекте «Зима в Подмосковье»», – добавляется в материале.

Парламентарий также рассказал о планах ремонта в местных поликлиниках.

«В свое время мы создавали программу «Парки Подмосковья», и парк Героев войны 1812 года в Голицыне второй раз попал в нее. Это тоже очень здорово. Считаю важным, что также ставится вопрос о поликлиниках в Кубинке, развивается городская инфраструктура в Голицыне, а в Часцах будет спортивная площадка. Все это очень здорово, планы вызывают вдохновение на будущую «пятилетку»», – резюмировал Рожнов.