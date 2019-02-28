РИАМО - 28 фев. На столичных дорогах в вечерний час пик образовались значительные пробки, общая загруженность дорог оценивается в восемь баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения трафика на МКАД: на севере по внешней стороне, на юго-востоке на внутренней стороне, на западе на внешней стороне.

Загружены Садовое кольцо (на севере и юге, внутренняя сторона) и Третье транспортное кольцо (на севере, юге и востоке в обе стороны). На некоторых участках данных трасс скорость движения потока упала до 3 километров в час.

В центре столицы традиционно затруднения отмечаются на Тверской улице, Петровке, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов.