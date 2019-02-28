РИАМО - 28 фев. В подмосковном Лыткарине пожарные и спасатели гарнизона Московской области приняли участие во всероссийской акции «МЧС за здоровый образ жизни!», в соревнования приняли участие более 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Акция проводится во всех субъектах РФ. Ее цель – привлечение внимания общественности к здоровому образу жизни, занятиям спортом, популяризация лыжного спорта.

«Сегодня в подмосковном Лыткарине на спортивно-тренировочной базе «Волкуша» прошла массовая лыжная гонка среди спортивных коллективов Главного управления МЧС России по Московской области. Испытать свои силы на дистанции 10 километров прибыли более 90 пожарных и спасателей», – говорится в сообщении.

Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы.

«Сегодня соревнования посвящены 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны, мы показываем, что наш личный состав подразделений умеет не только тушить пожары и оказывать помощь нуждающимся, но и активно пропагандирует здоровый образ жизни. А свои навыки и умения ребята покажут на лыжне», – сказал заместитель начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов.