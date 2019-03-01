РИАМО - 1 мар. Церемония прощания с российским философом Валентином Толстых, который ушел из жизни в возрасте 89 лет, пройдет в Москве в пятницу, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«23 февраля на 90-м году жизни, не дожив до юбилея пять дней, умер Валентин Толстых, старейший член Союза кинематографистов России, философ, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1986), автор многих публикаций и книг по вопросам советской морали и эстетике», – говорится в сообщении.

В 90-е годы он руководил секцией молодых кинокритиков, был ведущим творческих семинаров молодых кинематографистов в Домах творчества «Болшево» и «Репино». Также он организовал дискуссионный клуб при Союзе кинематографистов по проблемам современного исторического процесса «Свободное слово».

«Валентин Толстых обладал огромным личным обаянием, имел мощный общественный темперамент, не раз был членом правления Союза. Его любили, уважали, ценили как талантливого профессионала и друга», – подчеркивается в материале.

Прощание состоится в пятницу в 11:30 в конференц-зале Союза кинематографистов России по адресу: Васильевская улица, дом 13.