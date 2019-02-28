РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. Строительство нового корпуса ЖК «Столичный» началось в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Главстрой».

«Главстрой Московская область» приступил к строительству корпуса №14 подмосковного ЖК «Столичный» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. В настоящее время производятся земляные работы по отрывке котлована под фундамент здания, а также осуществляется монтаж башенного крана», – говорится в сообщении.

Новый корпус будет представлять из себя семисекционное 17-этажное здание, выполненное по уникальной технологии каркаса универсального безригельного «КУБ 2.5». Дом включает 894 квартиры общей площадью порядка 35,8 тысячи квадратных метров. Дворовое пространство благоустроят. Появятся зоны отдыха для детей, прогулок и занятий спортом.

Завершить строительство нового корпуса планируется во II квартале 2020 года.

На сегодняшний день в ЖК «Столичный» введены в эксплуатацию семь жилых домов, детский сад на 220 мест, собственная экокотельная. Ведется строительство 11 корпусов.

«Главстрой» – один из крупнейших девелоперов в России. Компания основана в 1995 году. Она осуществляет полный цикл работ – от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий, создании жилых кварталов со всей сопутствующей социальной инфраструктурой. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития городов и регионов России.