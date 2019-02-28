РИАМО - 28 фев. Представители Московской железной дороги обратились в полицию по факту инцидента с выбитыми стеклами в электричке Дубна – Москва, очевидцев инцидента просят передать любую информацию для задержания хулиганов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МЖД.

«В среду в 21:40 в районе станции «Вербилки» Савеловского направления МЖД хулиганы повредили около 30 стекол (в том числе основные окна, автоматических дверей и форточки) в двух вагонах электрички. Предположительно, вандальные действия совершались внутри салона твердым предметом», – сказал собеседник агентства.

По его словам, никто из пассажиров поезда в результате инцидента не пострадал

Он добавил, что локомотивная бригада остановила поезд на станции «Вербилки», куда предварительно вызвали сотрудников полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

МЖД призывает откликнуться очевидцев происшествия и прислать имеющуюся информацию, которая способствует поимке хулиганов, на адрес электронной почты: pressa-mzd@yandex.ru.