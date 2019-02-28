РИАМО - 28 фев. Пожарные потушили возгорание в частном доме в деревне Жевнево городского округа Истра, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 12:42 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Жевнево, улица Южная.

«В 17:29 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - сообщается на сайте.

Для ликвидации последствий происшествия привлекали две единицы техники, семь человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 26 пожаров.