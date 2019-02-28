РИАМО - 28 фев. В подмосковном Серпухове в одной из квартир жилого дома произошло возгорание, спасателям удалось оперативно потушить пожар, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать восьмого февраля в 13:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, улица Народного единства, дом 37а, квартира 4», – говорится в сообщении.

В 14:34 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для ликвидации возгорания задействовали четыре единицы техники, 15 человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 26 пожаров.