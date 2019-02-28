РИАМО - 28 фев. Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области проводит форум «Сильное. Здоровое. Чистое» в подмосковном Волоколамске в пятницу, 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Общественники, жители и представители региональных и муниципальных органов власти обсудят вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии. Обсуждение насущных тем будет основано на результатах общественного мониторинга», – говорится в сообщении.

Перечень объектов, на которые будет обращено внимание общественников, а также информация по итогам посещения будут озвучены в ходе работы форума.

Мероприятие состоится по адресу: город Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, дом 1, Дворец спорта «Лама». Начало в 12:00.