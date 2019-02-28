РИАМО – 28 фев. Жители подмосковных Котельников до 1 марта могут проголосовать за благоустройство территории через интернет-портал «Добродел», сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Рейтинговое голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году, на портале «Добродел» продлено до 1 марта. Жителям городского округа Котельники предложили две общественные территории: Туевая аллея и парк «Патриот», – говорится в сообщении.

Они смогут проголосовать, пройдя по ссылке.