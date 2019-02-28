РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммерческую организацию оштрафовали за выброс вредных веществ в воздух, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований действующего законодательства ООО, осуществляющем деятельность на территории микрорайона Климовск в городском округе Подольск. Установлено, что предприятие в нарушение требований законодательства эксплуатирует источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ без разрешительной документации в сфере охраны атмосферного воздуха.

«По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.21. КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения) в виде штрафа», – говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла руководителю организации представление, по результатам рассмотрения которого требования прокуратуры удовлетворены, приняты меры, направленные на устранение нарушений закона. По требованию прокуратуры коммерческая организация приняла меры к устранению нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.