РИАМО – 28 фев. Столичные власти проработают индивидуальный план поддержки каждого ветерана, проживающего в Москве, c учетом его насущных потребностей, сообщает kp.ru.

В четверг мэр Сергей Собянин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, которая будет отмечаться в мае 2020 года. На заседании оргкомитета обсудили вопросы адресной помощи и социальной поддержки ветеранов.

«К сожалению, ветеранов остается все меньше, самым младшим уже за 90 лет. Это ставит перед нами серьезные задачи по оказанию социальной поддержки. Речь идет не только о денежных выплатах, но и о том, что необходимо каждому из них, – это связано с бытом, лечением, санаторными услугами, патронажной помощью», – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что многие из ветеранов уже не способны ухаживать сами за собой, поэтому нужно им помочь, чтобы они не чувствовали себя брошенными.

«Правильным будет задействовать волонтеров. Возможно, учредим специальные гранты и проведем конкурсы среди волонтерских организаций накануне Дня Победы. Так мы выберем лучших для адресной помощи ветеранам не только со стороны государства, но и от общественности. Много предложений поступает в оргкомитет Победы. Мы их обсудим и по максимуму постараемся использовать в наших планах», – пояснил градоначальник.

С 1 марта начнется анкетирование и обследование всех ветеранов. Сегодня в столице на социальном учете числятся 62 815 фронтовиков, из них 8,5 тысяч – участники и инвалиды Великой Отечественной войны. По итогам обследования через два месяца власти составят список всего необходимого пожилым людям.

Например, одним нужен ремонт в квартире, другим – помощь сиделки. Сейчас сиделки и патронажные сестры ухаживают за 2 тысячами одиноких фронтовиков. Скоро таких помощниц выделят еще 41 ветерану. При этом сиделки будут следить за своими подопечными дольше – не до 8 часов, как сейчас, а до 10 часов в сутки.

«В план нужно добавить оказание социальной помощи ветеранам, мы должны четко знать, какое у каждого из них материальное положение и жилищные условия», – заключил Собянин.

По традиции 9 мая в Москве состоятся военный парад на Красной площади, акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Вечный огонь» и «Георгиевская ленточка». Всего в День Победы пройдет более 200 различных мероприятий. В каждом районе столицы состоятся выставки, экскурсии, спортивные соревнования и концерты.