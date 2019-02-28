РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. Хоккейный клуб «Авангард» из Омска обыграл команду «Ак Барс» из Казани во втором домашнем матче серии плей-офф в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» со счетом 6:3, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Игру «Авангарда» с «Ак Барсом» посетили более 5 тысяч зрителей. Общий счет серии 2:0 в пользу «Авангарда».

«Обе команды работали очень усердно. Противник старался. Посмотрите, какую командную работу проделали наши ребята. Мы полностью контролировали ход игры. Затем сопернику удалось забросить две шайбы в большинстве, и счет стал 3:2. Когда Бобков (вратарь ХК «Авангард» Игорь Бобков – ред.) спас нашу команду, со скамейки уже казалось, что это стопроцентный гол. А после Тэйлор Бек (нападающий ХК «Авангард» – ред.) реализовал наше большинство», – сказал главный тренер команды «Авангард» Боб Хартли.

Он добавил, что счет мог стать 3:3, но команда вновь получила преимущество в две шайбы и счет стал 4:2. Эти моменты определили исход встречи.

По голу от «Авангарда» в ворота казанцев забили Семен Кошелев, Илья Михеев, Тэйлор Бек и Виктор Стольберг. Две шайбы гостям забросил Сергей Широков.

Следующие два матча серии плей-офф с казанским «Ак Барсом» «Авангард» проведет на выезде 1 и 3 марта.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.