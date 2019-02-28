РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В подмосковном Подольске отремонтировали ямы на автодороге на Быковской улице, к работам приступили после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать дорогу на Быковской улице. Он отметил, что на данной дороге образовались ямы.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог (РУАД) ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги по улице Быковская и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.