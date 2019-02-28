РИАМО - 28 фев. Уроженца Ростовской области задержали за разбойное нападение на жителя Раменского района Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В полицию обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный на улице Пристанционная поселка Быково избил его, похитил документы, деньги и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть 34-летний уроженец Ростовской области», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого поместили под стражу.