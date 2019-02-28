РИАМО - 28 фев. В Лотошинском районе Подмосковья в этом году планируют комплексно обустроить семь дворовых территорий, в прошлом году здесь благоустроили девять дворов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области,

«В 2018 году проводилось благоустройство девяти дворовых территорий, и эти дворы отличаются в лучшую сторону. На 2019 год по комплексному благоустройству дворовых территорий спланировано благоустройство еще семи дворов», – сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Сергей Бизяев.

Под руководством Бизяева в четверг состоялся инспекционный объезд Лотошинского района. Начальник надзорного ведомства отметил сильные и слабые стороны муниципалитета в сфере чистоты, порядка и благоустройства.

«В положительную сторону можно отметить состояние и содержание хоккейных коробок, дворовых территорий, которые были модернизированы по губернаторской программе ежегодного благоустройства 10% дворов в муниципалитете», – заявил Бизяев.

В сравнении с предыдущей инспекцией Лотошинского района, которая прошла около двух лет назад, виден заметный прогресс в состоянии детских игровых площадок. Так, в настоящее время в районе 70 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок.

В 2018 году по предписаниям инспекторов приведена в надлежащее состояние 21 детская игровая площадка, демонтировано и заменено 13 опасных элементов ДИП, ликвидирована одна бесхозная детская игровая площадка.

Участники объезда заметили, что в районе уделяется должное внимание дорогам. В прошлом году по предписаниям сотрудников Госадмтехнадзора на региональных автодорогах установлены две новых остановки. На трех муниципальных дорогах проведен ремонт, установлено пять новых остановочных павильонов.

Также инспекторы проверили и контейнерные площадки.

«Пока в Лотошинском районе отсутствуют «синие» и «серые» контейнеры для раздельного сбора коммунальных отходов. Несколько контейнерных площадок не обустроено навесами, подъездные пути к ним оставляют желать много лучшего, зачастую можно увидеть навалы крупногабаритного мусора», – отметил Бизяев.

Местной администрации было поручено увеличить интенсивность вывоза крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.