РИАМО – 28 фев. Бизнесмены призвали внести гастрономическое направление туризма в число приоритетных, так как оно вполне может привлечь в регионы не только иностранцев, но и самих россиян.

На сегодняшний день в России выделено пять главных потоков: активный отдых, оздоровительный туризм, круизный, экологический и культурно-познавательный. При этом традиционное русское застолье почему-то несправедливо осталось в стороне.

«В регионах и в столице делается очень много для того, чтобы создать гастрономический продукт, ради которого поедут иностранные туристы. Собственно, основная цель гастротуризма – познакомить с культурой и с кухней и внутренних туристов и иностранцев. Что касается иностранцев, важно дать им понять, что мы едим не только те базовые продукты, с которыми они нас ассоциируют, – борщ, водка, икра и блины. Некоторые из них едут целенаправленно познакомиться с традициями, культурой и едой того или иного региона», – сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник.

На сегодняшний день в стране такой отрасли нет, а чтобы она появилась, нужно полностью пересматривать систему образования российских поваров, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Гастрономия – это подбор продуктов высокого качества и талант шеф-повара. Так что не все рестораны сегодня гастрономические, к сожалению. К идеалу гастрономического туризма нам еще очень долго надо стремиться. Пока мы можем говорить только о том, чтобы у нас была нормальная качественная еда, чтобы она нравилась людям. Чтобы они приехали в гостиницу и у них был прекрасный завтрак, а не то, что бывает у нас, необходимо полностью перестроить все образование РФ по специальности «повар», – отметил Бухаров.

Тем не менее Россия с каждым годом привлекает все больше иностранных туристов. К примеру, за пять лет поток американских путешественников вырос на 40%.