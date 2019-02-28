РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Груду мусора с улицы Речной в Красногорске вывезут в ближайшее время, Красногорская городская служба приступит к работам 1 марта, сообщил начальник МБУ «КГС» Андрей Журин.

Ранее житель города написал в группе «Типичный Красногорск» в соцсети в «ВКонтакте», что на стоянке транспорта Красногорской городской службы на улице Речной образовалась большая куча мусора, которую не вывозят.

«К вывозу приступаем завтра (1 марта – ред.), в кратчайшие сроки вывезем. Я дела принял в новом году, и есть ряд проблем, но мы разбираемся», – сказал Журин.

Он отметил, что навал мусора, о котором писал в своем посте житель, собрался не по вине жителей многоквартирных домов. Журин пояснил, что это именно тот мусор, который оставляют жители на территории города.

«Эта куча – лицо отношения и любви горожан к городу!» – заключил Журин.