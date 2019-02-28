РИАМО - 28 фев. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало законодательную инициативу о внесении изменений в федеральные законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей среды», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Законопроект был внесен в Госдуму Законодательным собранием Омской области и предварительно разослан в субъекты РФ, в том числе и в Московскую область, для обсуждения и консультаций.

«Предлагаемые новации направлены на повышение оперативности проверок надзорных органов в сфере охраны атмосферного воздуха. В частности, предлагается разрешить внеплановые проверки без согласований и предварительного извещения тех субъектов, на территории которых были зафиксированы выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», — говорится в сообщении.

Согласно поправкам, основанием для срочной внеплановой проверки могут служить данные государственного мониторинга воздуха.

«Это очень важная и своевременная инициатива. Сейчас от времени получения сигнала о выбросах в атмосферу до начала проверки может пройти несколько дней, пока не завершатся все согласования и формальные процедуры. Между тем концентрация загрязняющих веществ после выброса снижается в течение нескольких часов, и проверяющим порой трудно не только установить виновника, но и доказать сам факт загрязнения», — отметил замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов.

Он выразил надежду, что в Федеральном собрании поддержат законопроект, который может существенно повысить эффективность надзорной работы.