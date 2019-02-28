РИАМО - 28 фев. С принятием закона «Об инновационном кластере города Москвы» столица переходит на новый уровень создания инновационной инфраструктуры, сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Инновационный кластер в Москве есть. Теперь он формализовался в виде закона города Москвы, 22 февраля Сергей Семенович (Собянин – мэр столицы) подписал его. Сейчас мы переходим на новый уровень создания инновационной инфраструктуры для города, для инноваторов и для всех научных организаций», – сказал Фурсин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что инновационный кластер создаст связь между компаниями. Например, производственные компании смогут лучше знакомиться с наработками различных научных организаций и будут быстрее внедрять их в производство. Стартаперам теперь будет легче оказаться в поле зрения инвестиционных фондов, что поможет развитию бизнеса в городе.

Ранее Фурсин рассказал, что основой идеи создания инновационного кластера является потребность в развитии взаимосвязей координации представителей науки, инжиниринга, образования, промышленности, предпринимателей из различных сфер и отраслей экономики города.