РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов подвел итоги благоустройства в подмосковной Балашихе за 2018 год, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В общественно-политическом центре Балашихи состоялась встреча, в которой приняли участие почетные граждане, депутаты совета депутатов, представители учреждений и общественных организаций, ребята из молодежного парламента городского округа.

«В 2018 году по Балашихе и Реутову вместе с городскими депутатами и общественниками мы провели более 320 выездных контрольных мероприятий, посетили почти все объекты благоустройства, строительства и капитального ремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, подъездов многоквартирных домов», – сказал Ефимов.

Он отметил, что этот формат дает положительные результаты и сегодня есть четкая картина состояния дел в муниципалитетах, понимание проблем и путей их решения.

В прошлом году депутат провел 21 прием, в ходе которых он принял 129 граждан. Также он рассмотрел и подготовил ответы на 207 обращений. По каждому третьему письму приняты положительные решения, по остальным –соответствующие разъяснения. Около 118 заявителям оказали материальную помощь.

«Исполнение наказов жителей – одно из важных направлений. По Балашихе и Реутову были реализованы 26 мероприятий на сумму 16,6 миллионов рублей», – отметил парламентарий.

Он добавил, что на оборудование классов робототехники в школах №№4 и 5 в микрорайонах Керамик и Ольгино направлено 2 миллиона рублей, на благоустройство спортивной площадки для школы ОВЗ в Балашихе – 1 миллион рублей, для Балашихинской городской больницы имени Дегонского приобрели автомобиль для перевозки больных на гемодиализ, для ЦГКБ Реутова – медицинское оборудование на 1,2 миллиона рублей.

По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова программа наказов на текущий год была сформирована совместно с депутатами фракции «Единая Россия» в советах депутатов. По Балашихе и Реутову запланировано 54 мероприятия на общую сумму 15 миллионов рублей.

Подводя итоги политического года, Ефимов поблагодарил всех жителей избирательного округа за совместную работу и вручил награды регионального парламента активу городов.