РИАМО - 28 фев. В 2018 году в Московской области выявлено 640 нарушений законодательства при распоряжении земельными участками, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Мособлдуме состоялся круглый стол: «Результаты государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления земельного законодательства при распоряжении и использовании земельных участков в 2018 году».

«В 2018 году была проведена 21 плановая проверка, в ходе которых было проверено 25 тысяч решений органов местного самоуправления (МСУ). По итогам было выявлено 641 нарушение», – сообщила начальник управления организационно-технологического обеспечения государственных услуг министерства имущественных отношений Марина Марковская.

Среди нарушений 42 случая неосвобождения земельного участка бывшим арендатором после получения отрицательного решения межведомственной комиссии (МВК) о продлении аренды на новый срок или о заключении нового договора аренды; 112 случаев передачи участка в собственность заявителя по договору купли-продажи в связи с принятием положительного решения МВК, без исполнения условия о взыскании суммы неосновательного обогащения за фактическое пользование участком.

Также в числе нарушений 21 случай заключения договора аренды земельного участка с нарушением установленного решением МВК срока его действия; 108 случаев заключения договора без согласования с МВК.

По итогам были вынесены предписания, большая часть которых исполнена. За неисполнение предписания предусмотрена административная ответственность для юридического лица в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Марковская также напомнила, что с 1 января 2019 года все согласования направляются не в МВК, а напрямую в министерство.