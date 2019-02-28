РИАМО - 28 фев. Проведенная по требованию жителя проверка состояния вентиляционных каналов в жилом доме в поселке Одинцовского городского округа выявила грубейшие нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко провел выездную внеплановую проверку состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме №4 на Можайском шоссе в рабочем поселке Большие Вяземы.

«С помощью анемометра были проведены замеры скорости воздушного потока в вентиляционной системе в квартире заявителя. Тяга отсутствовала полностью, скорость воздушного потока составила 0 метров в секунду. Как оказалось, вентиляционный канал залит бетоном, что полностью ограничивает прохождение через него воздуха», – говорится в сообщении.

Дом, в котором проводилась проверка, является газифицированным и обслуживается специализированными газовыми организациями, уполномоченными на осуществление указанного вида деятельности.

«Исправность вентиляции – одно из обязательных условий, необходимых для безопасной эксплуатации бытового газового оборудования. Выявленное нарушение, которое может привести к гибели людей в случае возникновения утечки газа, крайне опасно и является грубейшим», – отметил Сущенко.

Как выяснилось, ранее сотрудники специализированной организации ООО «Юникон», обслуживающей газовое оборудование в данном доме, провели сервисное обслуживание в квартире заявителя в соответствии с договорными обязательствами. Был составлен акт о выполненной работе, в котором, однако, было указано, что проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах не проводилась. Это является грубейшим нарушением условий договора и действующего законодательства при осуществлении техобслуживания внутриквартирного газового оборудования.

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений управляющей организации МУП «Большие Вяземы» выдано предписание на восстановление тяги в вентиляционном канале.

АО «Мособлгаз» предписано, в соответствии с действующим законодательством, приостановить подачу газа в девять квартир вышеуказанного дома до момента устранения выявленного нарушения.

«Будут возбуждены административные дела в отношении генерального директора управляющей организации МУП «Большие Вяземы» за нарушение части 1 статьи 14.1.3 КоАП РФ, касающееся неудовлетворительного обслуживания общего имущества дома, и в адрес специализированной организации ООО «Юникон» за нарушение части 1 и 5 статьи 9.23 КоАП РФ об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – подчеркнул Сущенко.

Дополнительно материалы проверки будут направлены в прокуратуру для оценки деятельности сотрудников ООО «Юникон» при проведении договорного регламентного обслуживания и составлении акта выполненных работ, в котором не зафиксировано выполнение обязательных видов обследования.