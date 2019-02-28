РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. В текущем году в подмосковной Балашихе установят порядка двух тысяч камер видеонаблюдения на подъездах многоквартирных домов, данные камеры оборудованы системой распознавания лиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По программе «Безопасный регион» в подмосковной Балашихе в текущем году планируют установить две тысячи камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц на подъездах многоквартирных домов. К работам планируют приступить до конца марта», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что на подъездах будут устанавливать, как наружные камеры видеонаблюдения, так и встраиваемые в глазки видеодомофонов. Изображение выведут в Единую дежурно-диспетчерскую службу Балашихи и управление полиции.

По программе «Безопасный регион» камеры видеонаблюдения планируется установить на все подъезды многоквартирных домов в Балашихе.