РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посвятили 25 учеников школы №15 микрорайона Заря подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы находимся в бывшем военном городке (микрорайоне Заря – ред.), и поэтому идея вступления в ряды «Юнармии» витает в воздухе. У многих из нас родители, деды, мужья – военные. Отряд «Юнармии» – это очень достойное движение», – сказала классный руководитель юнармейцев, учеников 6Б класса, Елена Чернобаева.

Она добавила, что идея создать такой коллектив пошла от выпускника этой школы генерала-майора Романа Курдюкова, и коллектив полностью ее поддержал. В учреждении уже есть 15 юнармейцев, сегодня к ним присоединились еще 25 человек.

Заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности министерства обороны, генерал-майор Роман Курдюков поздравил детей со вступлением в ряды юнармейцев.

«Эти 25 юнармейцев – истинное будущее РФ. Они с гордостью будут нести звания гражданина РФ. Эти ребята воплощают все положительные качества, которые должны быть присущи молодому человеку в наше время: доброту, смелость, отзывчивость, честность. Стать юнармейцем – это честь и гордость», – отметил Курдюков.

В Балашихе действует самый большой отряд воспитанников «Юнармии» в Московской области, в котором состоят ребята из 35 школ города.