РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Сотрудники ГБУ «Мосавтодор» заделали яму на проспекте Ленина в подмосковном Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать автодорогу на проспекте Ленина. Он отметил, что на мосту через реку Пахра в сторону центра образовалась большая яма.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги на проспекте Ленина и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия дороги выполнены», – сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.