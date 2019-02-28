РИАМО - 28 фев. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне ААА со стабильным прогнозом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Статус политического, финансового, промышленного, научного и культурного центра страны способствует высокому уровню развития экономики Москвы.
«Среднедушевые показатели экономики, оцениваемые АКРА, значительно превосходят средние по стране. Такие показатели (обусловлены - ред.) минимальным уровнем долговой нагрузки и высокой ликвидностью бюджета, что позволяет городу финансировать капитальные расходы из собственных средств», – говорится в сообщении.
По словам руководителя городского департамента финансов Елены Зяббаровой, оценка АКРА в очередной раз подтвердила устойчивое развитие экономики столицы и эффективность бюджетной политики правительства столицы.
Она отметила, что в прошлом году величина государственного долга Москвы уменьшилась на 4,3 миллиарда рублей – до 30 миллиардов, что составляет 1,3% от собственных доходов городского бюджета. Это один из самых низких показателей долговой нагрузки среди регионов России.
Впервые АКРА присвоило Москве наивысший кредитный рейтинг по российской шкале в 2017 году.
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