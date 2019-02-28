РИАМО - 28 фев. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне ААА со стабильным прогнозом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Статус политического, финансового, промышленного, научного и культурного центра страны способствует высокому уровню развития экономики Москвы.

«Среднедушевые показатели экономики, оцениваемые АКРА, значительно превосходят средние по стране. Такие показатели (обусловлены - ред.) минимальным уровнем долговой нагрузки и высокой ликвидностью бюджета, что позволяет городу финансировать капитальные расходы из собственных средств», – говорится в сообщении.

По словам руководителя городского департамента финансов Елены Зяббаровой, оценка АКРА в очередной раз подтвердила устойчивое развитие экономики столицы и эффективность бюджетной политики правительства столицы.

«Приоритетными направлениями в данной работе являются обеспечение сбалансированности городских финансов, совершенствование системы бюджетного администрирования и ужесточение контроля над целевым использованием бюджетных средств, а также реализация стратегии управления столичным долгом», – подчеркнула Зяббарова.

Она отметила, что в прошлом году величина государственного долга Москвы уменьшилась на 4,3 миллиарда рублей – до 30 миллиардов, что составляет 1,3% от собственных доходов городского бюджета. Это один из самых низких показателей долговой нагрузки среди регионов России.

Впервые АКРА присвоило Москве наивысший кредитный рейтинг по российской шкале в 2017 году.